Ötzi muss Gipfel-Tour verschieben

Heute sollte in Saalbach-Hinterglemm die große Gipfeltour von DJ Ötzi starten. Doch das Schneechaos macht dem Chart-Stürmer leider einen Strich durch die Rechnung.

Wegen Lawinengefahr und Straßensperren wurde die erste seiner Gipfel-Shows auf unbestimmte Zeit verschoben. „Ich bin natürlich sehr traurig, dass ich meine Fans enttäuschen muss, aber es wäre unverantwortlich, unter diesen Umständen die Show zu machen. Sicherheit geht vor“, so Ötzi. Jetzt hofft der Sänger, dass er seine Gipfel-Tour am 10. Jänner in Kirchberg in Tirol starten kann.