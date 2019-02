Sensation. Es ist jedes Jahr die große Frage im Vorfeld des Wiener Opernballs: Mit wem tanzt Baumeister Richard Lugner (86) dieses Mal an? Heuer gestaltete sich die Suche nach dem internationalen Stargast äußerst schwierig, da das Feuer in Los Angeles die Villa des gewünschten Stars zerstörte.

Im ÖSTERREICH-Talk verriet Mörtel nun, dass er mit Meghans ehemaliger Agentur Kruger Cowne verhandeln musste und er nun endlich den US-Gast fixiert hat. Auf der Homepage der Künstlervermittlung findet sich nur eine, deren Haus zerstört wurde: Superstar Cher (72). Terminlich würde es auch passen, denn die Sängerin tritt am 14. Februar auf und hat dann Pause bis zum 13. März. Dementieren wollte Mörtel nicht: „Eine PK wird unsinnig, wenn das zu Verlautbarende schon davor in der Zeitung steht.“ Am 13. Februar wird Lugner dann bei dieser offiziell bekannt geben, ob es sich um die Sängerin handelt.

N. Martens