Opernball: Welche Rolle spielt Netrebko?

Empfehlung. Der designierte Staatsopern-Chef Bogdan Roscic (56) will statt der „Ball-Mutti“ ein Opernball-Komitee einrichten. Eine, die mit Roscic eng befreundet ist, könnte nach ÖSTERREICH-Informationen eine gewichtige Rolle spielen: Anna Netrebko. Die Opern-Diva sang bereits bei der ­Vorstellung des neuen Programms in der leeren Staatsoper. Wird sie für die Auswahl der Künstler am Opernball zuständig sein?

Abgewinkt hat hingegen Ex-Opernball-Organisatorin Elisabeth Gürtler (69). Sie sagt aber: „Ich kann mir vorstellen, dass er meine Tochter (Alexandra Winkler) fragen würde“, sagt sie im ÖSTERREICH-Talk. Die Sacher-Chefin hätte Erfahrung.

Donatoren. Ein Insider verrät ÖSTERREICH noch eine Möglichkeit: „Die großen Partner werden eine Rolle spielen.“ Gut möglich, dass Casinos-Austria-Chefin Bettina Glatz-Kremsner oder jemand aus dem Swarovski-Clan dabei ist.

N. Martens