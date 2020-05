Panikattacken & Angst: Stipsits spricht über Burnout

Er zählt zu den besten Kabarettisten des Landes und unterhält tausende Fans mit seinen Pointen. Doch war bei Thomas Stipsits nicht immer alles so perfekt. In einem ORF-Interview sprach er auch über die dunkle Seite seines Berufs. „Mit 25 Jahren hatte ich eine große Krise mit Panikattacken und Angst vor Auftritten“, so der Kabarettist in Thema. Daraufhin sagte er zahlreiche Shows ab und begab sich in Therapie, die ihn wieder zurück in die Spur brachte.

Corona

Mit Absagen hat Stipsits auch jetzt zu kämpfen. Dies allerdings wegen der Corona-Krise. Rund 30 bereits ausverkaufte Shows musste er ­absagen und will diese ab Spätherbst nachholen.