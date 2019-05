Paris Hilton: Geheim-Party in Wien!

It-Girl Paris Hilton ist bekannt dafür, dass sie gerne in den Metropolen der Welt feiert. In der Nacht auf den 8.5. hat sie das ausgelassen in der Wiener City gemacht.

Infusion vor Partynacht

Zusammen mit dem Wiener Influencer "alekssupernova" wurde ausgelassen die Nacht zum Tag gemacht. Mit anderen Leuten glühten sie in einem Appartement mit direkter Sicht auf den Stephansplatz zünftig vor. Zu Pizza und Minaeralwasser gab es für Paris und ihren Begleiter auch eine Infusion zur Stärkung für die Nacht. Inhaltsstoffe unbekannt.

Inkognito

Danach soll die Gruppe einige Wiener Lokale besucht haben. Paris war dabei mit großer Sonnenbrille und Kapperl bestens verhüllt und fiel nicht auf. Es ist nicht das erste Mal, dass Paris und der Wiener zusammen unterwegs sind. Langsam wird gemunkelt, sie habe sich vielleicht in ihn verguckt...

Die zwei waren schon gemeinsam in Miami