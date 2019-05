Paris Hilton: Hat sie sich in Wien verliebt?

Visite. Mittwochabend postete It-Girl Paris Hilton (38) erstmals aus dem Do&Co am Stephansplatz. Am Donnerstag war sie zu Gast in Martin Hos Szene-Restaurant One of One und im Hip-Hop-Club VIEiPEE, feierte bis 6 Uhr morgens. Ihr neuer Begleiter, Influencer Alekssupernova, war stets an ihrer Seite. Auch Samstagabend postete er wieder von einem gemeinsamen Spaziergang mit Paris im Regen. „Late Night Ice Cream“, schrieb er dazu. Eine Liaison wollte er auf ÖSTERREICH-Nachfrage nicht bestätigen.

© Instagram