Paris Hilton: So wild feiert sie in Wien

Anscheinend kann Paris Hilton gar nicht genug bekommen vom Feiern in der österreichischen Hauptstadt. Bereits seit zwei Tagen macht sie die Nacht zum Tag.

Feierlaune

Getarnt mit riesiger Sonnenbrille und Käppi stürzte sie sich mit ihrem Begleiter, dem Blogger Alekssupernova auch an Tag zwei ins Nachtleben. Auf seinen Insta-Stories zu sehen: ein gemütliches Essen im Szene-Lokal "ONE o ONE". Danach ging es zum Abfeiern in den Club "VIEiPEE", wo sie bis in die frühen Morgenstunden feierte.

Neue Liebe?

Die beiden sind schon seit Wochen unzertrennlich. Erst im April besuchte Alekssupernova das It-Girl in Miami. Dutzende Party- und Kuschelfotos inklusive. Schon werden neue Liebesgerüchte laut: Ende 2018 trennte sich Paris ja von ihrem Verlobten Chris Zylka.

Feiern gerne zusammen