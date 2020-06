Paul Pizzera: Hype im Netz um Strache-Song

Lustig. „Zack! Zack! Zack! Ein Wahlkampf ohne Strachesong ist wie ein Donkey ohne Kong!“ – so meldet sich Kabarettist Paul Pizzera via Facebook bei seinen Fans und sorgt mit dem Video zu seinem Strache-Song für einen Mega-Hype. „HC Strache feat. Paul-Otti-Band & DJ Sid(l)o“, nennt Pizzera sein Projekt. Rechtes Vorbild ist der Titel des Songs, in dem es um die Ibiza-Affäre und Straches erneutes Antreten bei der Wiener Gemeinderatswahl im Herbst geht.

Text. Der Song selbst ist eine Abrechnung mit Strache und seinen Fehltritten. So singt Pizzera unter anderem Der Rechnungshof bedeutet nix für mich, ich geb an F*** drauf, was richtig ist oder Ich hab a Abneigung gegen Ehre und an Fleck in Mathe – ich schick die Rechnung der Partei, wenn ich mich selbst beschatte, bevor der Comedian im Refrain Ich bin ein rechtes Vorbild anstimmt.

Hype. Knapp 2.000 Kommentare und Tausende Views zum Song geben Paul Pizzera recht – die wenigen negativen Postings von Strache-Fans gehen dabei weitestgehend unter.