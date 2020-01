Philharmoniker-Ball: Politik und Kultur im Tanzfieber

Gestern Abend tanzte die Society im Musikverein in der Wiener Innenstadt.

Edel. Unter dem Motto „Herbert von Karajan“ stand gestern der 79. Ball der Wiener Philharmoniker im Musikverein auf dem Programm (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe). 100 Paare sollten den edlen Traditionsball wieder unter der Leitung von Benimm-Papst Thomas Schäfer-Elmayer eröffnen.

Gäste

Das Tanzparkett wollten auch heuer wieder Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Society wie Schauspielerin Sunnyi ­Melles, Alt-Bundespräsident Heinz Fischer, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, Bariton Clemens Unterreiner, Kultur-Manager Daniel Serafin und Opernball-Chefin Maria Großbauer erobern. Letztere wird am 20. Februar zum letzten Mal den Opernball organisieren. Privat tanzt sie aber auch in Zukunft weiterhin an.

Diashow 79. Ball der Wiener Philharmoniker © APA/HERBERT NEUBAUER © APA/HERBERT NEUBAUER Geigerin Lidia Baich und Gery Keszler © APA/HERBERT NEUBAUER Othmar Karas mit Ehefrau Christa Karas-Waldheim © APA/HERBERT NEUBAUER Margit Fischer und Heinz Fischer © APA/HERBERT NEUBAUER Opernball-Organisatorin Maria Großbauer © APA/HERBERT NEUBAUER Tobias Moretti mit Ehefrau Julia © APA/HERBERT NEUBAUER Wolfgang Sobotka mit Gattin Marlies © APA/HERBERT NEUBAUER Desiree Treichl-Stürgkh und Andreas Treichl © APA/HERBERT NEUBAUER © APA/HERBERT NEUBAUER 1 / 10

× 79. Ball der Wiener Philharmoniker

Ausstellung

Am Tag vor dem Philharmonikerball wurde die Ausstellung Herbert von Karajan und die Wiener Philharmoniker eröffnet und das gleichnamige Buch präsentiert. Auch die Tochter des berühmten Dirigenten, Isabel Karajan, schaute hier vorbei und wollte ebenfalls gestern Abend zu Ehren ihres Vaters am Ball antanzen.