Die Gerüchteküche brodelte: Die Nationalratsabgeordnete und Frau des Ex-FPÖ-Chefs ist seit Wochen nicht mehr gemeinsam mit ihrem Mann in den sozialen Medien zu sehen. Sonst stellten beide ihre Liebe immer gern in Form von gemeinsamen Fotos oder Postings dar. Aber seit Wochen ist davon nichts mehr zu sehen. Selbst zu Straches 51. Geburtstag fehlte von Philippa in seinem Posting jede Spur. Und wer genau hinsah, entdeckte auch, dass die wilde Mandatarin bei ihrem letzten Auftritt im Hohen Haus Ende Mai keinen Ehering mehr trug. Schnell machten Gerüchte von Trennung und sogar Scheidung die Runde. Jetzt wurden diese wohl zu laut und Philippa meldet sich auf Facebook zu Wort.

Klare Worte von Philippa

"Nein wir haben uns nicht getrennt", stellt sie klar. "Eine Frau auf ihren Mann zu reduzieren ist echt ein bisschen (nett formuliert) altmodisch", erklärt sie weiter. Allerdings gibt sie zu, dass es nicht immer einfach ist. "Ist unsere Situation gerade eine Herausforderung - ja! Meistern wir sie zusammen - ja!", schreibt Philippa.

© Screenshot/Facebook

Fans unterstützen sie

Die Fans der wilden Abgeordneten sind voll des Zuspruchs für sie. Viele finden, man solle das Paar in Ruhe lassen und sich nicht in Privatangelegenheiten einmischen. Manche allerdings sehen das Interesse an den beiden auch in privaten Agenden als gerechtfertigt an. Immerhin sind die zwei Personen des öffentlichen Lebens.