Polit-Gipfel am Jägerball

Weidmannsheil. Er ist einer der traditionsreichsten Bälle des Landes, und als solcher lockt er Jahr für Jahr tausende Trachten-Fans in die Wiener Hofburg. Und auch gestern war der kultige Jägerball einmal mehr komplett ausverkauft. Schon seit 1905 sammelt der Verein Grünes Kreuz als Veranstalter des hochkarätigen Balls damit Spenden für in Not geratene Jäger oder deren Familien nach Forstun­fällen oder Naturkatastrophen. Im Vordergrund stand gestern aber vor allem eine Riesengaudi am Tanzparkett. Und diese wollten sich auch die zahlreichen prominenten Gäste aus Politik, Wirtschaft und Society auf keinen Fall entgehen lassen.

Schaulaufen. Allen voran war es ein großer Teil der Bundesregierung, der sich in Tracht vergnügte. So wurden die VP-Ministerinnen Christine Aschbacher, Elisabeth Köstin­ger, Susanne Raab, die frisch aus Kitzbühel zurückgekehrte Margarete Schramböck, Klaudia Tanner und Kollege Karl Nehammer gesichtet. Auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wiens SP-Bürgermeister Michael Ludwig wagten das eine oder andere Tänzchen. Ebenso wie Baumeister Richard Lugner, TV-Liebling Alfons Haider, Dompfarrer Toni Faber, Miss Vienna Bea Körmer mit ihrem Heimo Turin und nicht zuletzt ZiB-Lady Nadja Bernhard.