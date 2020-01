Politik und Society im Dreivierteltakt

Premiere. Es war der erste Auftritt von Vize-Kanzler Werner Kogler am Society-Parkett. Und der fand gleich mit etwas Verspätung statt. Der sportbegeisterte Grünen-Chef war vor dem Steirerball am Freitag noch in der Wiener Stadthalle und bejubelte Österreichs Sieg bei der Handball-EM. Seine Minister-Kolleginnen Leonore Gewessler und Christine Aschbacher hingegen genossen das Trachten-Schaulaufen am Red Carpet.

© TZOEMFellner

© TZOEMFellner

Steirer und Wiener VIPs rockten zu Ambros

© TZOEMFellner

Show-Einlage. Neben den Polit-Stars war es Wolfgang Ambros, der für Furore am Ball sorgte. Kurz nach Mitternacht kam die Austropop-Legende auf Krücken zu seiner Show, die er souverän rockte und für Mega-Stimmung sorgte.

© TZOEMFellner

Seine Show bejubelten beim zünftigen Ball-Vergnügen auch prominente Gäste wie Opernball-Chefin Maria Großbauer, Hofreitschul-Direktorin Sonja Klima, Austro-Designerin Eva Poleschinski sowie die Ex-Minister Juliane Bogner-Strauß und Gerald Klug.

© TZOEMFellner

Niederösterreich feiert seinen 77. Bauernbundball im Austria-Center

Nach den Steirern am Freitag waren gestern die Nieder­österreicher an der Reihe.

© TZOEMFellner