Porsche: Hier heiraten 8,6 Milliarden

Salzburg. Das gesellschaftliche Event des Jahres in Salzburg begann mit einer Irritation: Ausgerechnet eine Kleinbus-Flotte des Herstellers Mercedes brachte die Gäste zur Hochzeit von Wolfgang Porsche (75), milliardenschwerer Aufsichtsratsvorsitzender der Porsche Automobil Holding SE, und Claudia Hübner (70) vor das Schloss Mirabell. Sie sind seit 12 Jahren liiert. Normalerweise wird im edlen Marmorsaal des Schlosses am Samstag im 20-Minuten-Takt geheiratet. Diesmal ließ man sich etwas mehr Zeit.

Festspielchefin. Unter den Augen der Trauzeugen, Festspiel-Chefin Helga Rabl-Stadler und Manager Siegfried Wolf, gab sich das Paar das Ja-Wort. Die Trauung vollzog Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP). „Für ihr Alter war das Brautpaar sehr nervös, und er mehr als sie“, sagte Preuner zu ÖSTERREICH. Anwesend waren auch Ex-Mercedes-Vorstand Klaus Mangold, dessen Ehefrau Kirstin ebenfalls Trauzeugin war, sowie Kinder und Enkelkinder.

Feier im Stammsitz. Danach fuhren die Vermählten und ihre Gäste ins rund 90 Autokilometer entfernte Schüttgut in Zell am See, dem herrschaftlichen Stammsitz der Familie, die Haupteigentümer des weltgrößten Autobauers Volkswagen ist.

Reichste Familie. Der zerstrittene Clan Porsche/Piëch (siehe unten) ist mit einem Vermögen von rund 39 Milliarden Euro die reichste Familie Österreichs. Wolfgang Porsches alleiniges Vermögen wird auf 8,6 Milliarden Euro geschätzt. Ihm gehört das Schloss Prielau auf der anderen Seite des Zeller Sees.

Der Flugplatz des Ortes, die Schifffahrts­linie auf dem See, die Mehrheit an der Schmittenhöhenbahn und mehrere Almen ­gehören der Familie, ebenso wie Schloss Heuburg an der Glockner­straße. Hier fährt Wolfgang Porsche gerne im legendären Porsche 356 die Gipfelstraße hoch.

Familien-Fehde um die Macht im Autokonzern

Wolfgang Porsche sitzt noch immer an der Spitze des Aufsichtsrates der VW-Dachgesellschaft Porsche SE. Legendär ist die Clan-interne Fehde mit Cousin Ferdinand Piëch, lange Zeit starker Mann bei VW. Im Abgasskandal distanzierte sich Piëch 2015 vom damaligen VW-Chef Martin Winterkorn, musste Wochen später selbst als Aufsichtsrats-Vorsitzender gehen. Piëch habe sein Lebenswerk zerstört, sagte Porsche. „Ich frage mich, wie sich jemand mit einer solch großartigen Lebensleistung innerhalb kürzester Zeit selbst ins Abseits bugsieren konnte.“