Preis für Gabalier: Riesenwirbel um Veranstalter

Die geplante Verleihung desan den österreichischen Musiker Andreas Gabalier an diesem Samstag, 2. 2, in München stößt auf großen Widerspruch. Gabaliers Kunst habe nichts mit der Kunst von Karl Valentin zu tun, "und zwar gar nichts", sagte die Direktorin des Münchner Valentin-Karlstadt-Musäums, Sabine Rinberger, am Dienstag.