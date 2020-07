"I hob so a freid", schreibt Conchita unter das Bild ihres neuen Looks. Unser ESC-Star überraschte seine Fans am Montag mit einer neuen Frisur. Dieses Mal wurde aber tief in den Farbtopf gegriffen und das Haupt des Pop-Stars pink gefärbt.

Und nicht nur Conchita selbst scheint den neuen Style zu lieben, auch ihre Fans drücken ihre Bewunderung aus. "Urfesch" oder "Gauuunz gaunz GEOLOMATISCH" sind nur zwei der zahlreichen Komplimente.

Dass Conchita alias Tom Neuwirth wandelbar ist, ist nichts Neues. In den letzten Jahren trug der "Hit me"-Sänger bereits lange schwarze, kurze schwarze, kurze plantinblonde Haare oder auch Glatze. Jetzt hat das Style-Chamäleon eben wieder zugeschlagen.