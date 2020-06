Promis im Österreich-Urlaub

Erholung. Normalerweise zieht es die heimischen Promis um diese Jahreszeit an Strand-Hotspots wie Mykonos, Ibiza oder an die Côte d’Azur – doch heuer entdecken auch die VIPs die Heimat wieder für sich. Die Bilder aus dem Österreichurlaub können auf jeden Fall mit denen aus dem Ausland mithalten, denn auch hierzulande findet man, wie etwa am Klopeiner See, türkisblaues Wasser. Dort genießt gerade Schauspielerin Larissa Marolt im Familienhotel eine Auszeit.

Ex-Miss-Austria Dragana Stanković entspannt am Ufer des Attersees und zeigt viel Haut. Designerin Bettina Assinger zog es an den Wörthersee: „Es gibt nichts Schöneres“, sagt sie im ­ÖSTERREICH-Talk und schickt sonnige Grüße vom Sonnenuntergang am Wasser.

Berge. Moderatorin Victoria Swarovski liebt ihren Heimatort Kitzbühel. Dort sonnt sie sich mit Ausblick auf die Berge.

Für Multitalent Silvia Schneider ist die Schlögener Schlinge in Oberösterreich ihr Kraftort. „Ich radle, wandere und genieße die Aussicht, hier tanke ich immer wieder Energie“, sagt sie.

Patricia Kaiser entspannt am See.