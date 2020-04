Promis im Quarantäne-Wahnsinn

Für die einen ist es ihr tägliches Workout, das ihnen Kraft und Mut für die Zeit in Quarantäne gibt. So bereitet sich etwa Mama in spe und Topmodel Barbara Meier während des Trainings nicht nur auf die Geburt ihres ersten Kindes vor, sondern auch auf ein anstehendes Casting. Auch Dominic Heinzl absolviert brav sein Fitness-Programm.

Leidenschaft

Andere wiederum kochen gerne. „Ich werde nach der Corona-Krise ein Restaurant eröffnen“, scherzt Anna Netrebko auf Instagram. Die Opern-Diva kocht täglich frische Leckerbissen und liefert die Rezepte gleich mit. Auch Life+-Chef Gery Keszler hat seine Liebe zum Kochen entdeckt.

Kuscheln. Model Larissa Marolt und Designerin Bettina Assinger wiederum lieben es, mit ihren Haustieren zu kuscheln. Ex-Ski-Star Lizz Görgl widmet sich derweil ihrem Garten und pflanzt alles Mögliche an. Christian und Ekaterina Mucha spenden Mut und Johann Gudenus rast mit dem Kinderauto durch die Wohnung. Durchhalten!