RAF: 100.000 Euro Umsatz in 1,5 Stunden

Beliebt. Platin, Doppel-Platin und Diamond – mit seiner Musik hat der heimische Rapper RAF Camora bereits Millionen verdient und etliche Rekorde gebrochen. Die Fans kaufen wie verrückt alles, wo sein Name draufsteht. Unter anderem auch seine Mode.

Fans kaufen den Online-Shop in Minuten fast leer

Andrang. Am Freitag launchte RAF seine neue Corbo-Kollektion – und auch diese wurde nicht zum Ladenhüter. „1.200 Jacken, das ist nicht normal“, schreibt RAF Camora auf Instagram und nennt auch konkrete Umsatzzahlen: „100.000 Euro in nur eineinhalb Stunden.“ Die Denim-Jacke in Grau und Schwarz ist der absolute Bestseller im Online-Shop. Einen Tag nach Erscheinen gibt es beide nur noch in der Größe XXL oder XL. Der Erfolg spricht für sich: „In wenigen Wochen kommen wir mit Corbo dank eures Supports sogar in die Läden“, schreibt Camora und kündigt für den kommenden Winter auch eine große Kooperation mit einem namhaften Label an.