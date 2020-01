RAF Camora: Ist das seine schöne Neue?

Erst vor ein paar Tagen überraschte RAF Camora seine Fans mit neuen Karriere-Plänen: „Guten Morgen aus Los Angeles – ich lebe den amerikanischen Traum!“ Chart-Stürmer RAF Camora (35) mischt, wie er auf Instagram stolz zeigt, jetzt Hollywood auf.

Liebes-Geheimnis um RAF

Doch, so wird gemunkelt, hat RAF derzeit nicht nur Glück im Spiel, sondern auch in der Liebe. Eine fesche Blondine soll an der Seite des Rappers sein, ganz frisch sei die Verliebtheit, wird aus dem Umfeld des Musikers gemunkelt. Ihr Name ist Julia und sie ist ein erfolgreiches Fitnessmodell, 23 Jahre alt und lebt in Wien und in Deutschland. Herausgekommen sei die Liebelei, weil sich ein Kumpel von RAF auch etwas mit Julia hätte vorstellen können. So musste RAF Farbe bekennen ...