RAF Camora feiert Corona-Party in Wiener Club

Seit Oktober letzten Jahres hat die "Ekipa" (zu Deutsch: Mannschaft) von Österreichs Star-Rapper RAF Camora einen Club auf der Ottakringer Straße. Und so kam es, dass trotz Feier-Sperre aufgrund der Corona-Krise RAF und Co. im Club "Wien West Zone" am Freitagabend eine wilde Party feierten.

Und der erfolgreiche Rapper postete die Bilder davon auch noch fleißig in seiner Insta-Story. Trotz der Hinweise "Alles mit Abstand" schien es dennoch rund zu gehen. Flaschenweise Wodka gingen über die Theke, die Gäste tanzten ausgelassen und die DJs hatten ebenfalls ihren Spaß.

Wie legal die Party jedoch war, ist fraglich. Denn eigentlich gibt es für die Nachtgastronomie noch keine Regelung hinsichtlich der Krise. Hier heißt es eigentlich noch warten ...

© Instagram/RAF Camora