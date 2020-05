RAF: Neue Termine für 2021

Das Coronavirus zwingt die großen Musik-Stars zu Absagen und Konzertverschiebungen. Nun musste auch Rapper RAF Camora handeln: „Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, um zu schauen, wie sich die ganze Situation entwickelt. Da keiner weiß, ob im Herbst Konzerte mit bis zu 15.000 Zuschauern erlaubt werden und wir noch die frühesten Termine bekommen wollen, sind hier die offiziellen neuen Tour-Termine.“ Demnach tritt RAF am 21. Mai 2021 in der Wiener Stadthalle auf und am 15. und 16. Mai in München. „Alle Shows sind bereits so gut wie ausverkauft“, schreibt er dazu und macht eine Ansage: „Schnappt euch die letzten Tickets, denn ich nütze die Zeit, um es für euch noch krasser zu machen.“