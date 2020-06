RAF zeigt sein Luxus-Leben in Wien

Homestory. Eine Vitrine mit rotierenden Rolex-Uhren, ein stylischer Kamin, riesige, wertvolle Bonsai- und Olivenbäume, hohe Räume und ein schwarzes Boxspring-Bett. So feudal lebt Chart-König RAF Camora (36). In einer Instastory liefert er nun Einblicke in sein neues Wiener Domizil. Keine zwei Wochen nachdem er noch vom Umbau berichtete („Grüße aus der Baustelle, die bald meine neue Wohnung wird“), ist die Renovierung jetzt abgeschlossen. Schick in Schwarz-Weiß eingerichtet und mit ausladendem Balkon.

5 Wohnungen, 8 Autos. Nach seinem Tattoo-Studio und einem Friseur-Salon ist die neue Bleibe die nächste Immobilie in Wien. Und nicht sein einziger Wohnsitz: Mittlerweile hat RAF bereits fünf Wohnungen! Dazu acht Luxus-Autos. Sein Lieblings-Spielzeug, der 215.000 Euro teure Ferrari 488, parkt aktuell vor der neuen Wohnung.