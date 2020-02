Rainhard Fendrich: 65er mit TV-Hits und Tour

„Ich feiere mit Freude, Gelassenheit, Demut und Dankbarkeit, dass mir das Schicksal diesen Weg bereitet hat!“ Rainhard Fendrich ist 65. Neben Themenschwerpunkten auf Radio Austria und oe24.TV wird er ab morgen auch im ORF gefeiert. Ab 20.15 Uhr gratuliert ORF III mit persönlichem Interview, Konzerten und der TV-Groteske I am from Austria. Am Wochenende folgen u. a. die Komödie Das Mädchen aus der Torte, Fendrichs Filmdebüt Coconuts aus dem Jahr 1984 und Die Ehre der Strizzis.

Premiere

Am 7. März steigt die TV-Premiere des Hit-Musicals I am from Aus­tria, und am 21. April ist er in der neuen ORF-1-Musiksendung Live im SK1 zu Gast.

Tour

Ab 1. Mai feiert Fendrich mit der Starkregen-Tournee sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Als Highlight präsentiert ÖSTERREICH am 23. Mai das Heimspiel in der Wiener Stadthalle. Mit Bonusvorteil von ticket24.at jetzt sogar um 20 Euro ermäßigt! Weiters wurde gestern eine Zusatzshow in Graz für den 10. Dezember fixiert, für die heute der Vorverkauf startet.