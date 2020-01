Richard Lugner: Erste Bilder von seinem Zebra

Nachdem er länger keine Frau an seiner Seite hatte, tanzte Richard Lugner (87) im Oktober bei der Verleihung des Europäischen Kulturpreises in der Staatsoper mit neuer Begleitung an.

Aus Flirt wurde mehr

Doch wer ist die Unbekannte an der Seite von Richard Lugner? Karin Karrer heißt die Auserwählte. „Sie war mir beim Besorgen der Karten behilflich. Wir sind noch per Sie, was sich beim Galadiner ändern könnte“, grinst Lugner.

Karin ist ein echtes Wildtier

Das scheint der Fall gewesen zu sein, dann aus einem kleinen Flirt, hat sich nun mehr entwickelt. Karin hat bereits einen Spitznamen vom animalischen Baumeister verpasst bekommen. Nach Mausi, Bambi, Spatzi und Co. ist sie Beamte ein richtiges Wildtier. Sie wird Zebra genannt.

© TZOe Fuhrich

Fesches Paar: Lugner und sein Zebra