Bereits im November verkündete Baumeister Richard Lugner, einen Opernballgast für das Event 2019 zu haben.

Berühmte Künstlerin

Wer die Auserwählte sei, wollte er - traditionell - natürlich noch nicht verraten. Nur so viel sagte er: "Es ist eine Künstlerin." So wie die Gäste der Vergangenheit auch in Hollywood ansässig und eine Berühmtheit. Mehr als Spekulationen waren die letzten Wochen nicht möglich. Doch jetzt verwirrt Lugner mit einer neuen Ansage.

Wie viele kommen?

Gegenüber der APA gab Richard Lugner neue Details preis, mit wem er mit seinen mittlerweile 86 Jahren das Fest unsicher machen will. Einen Stargast (in "Lugner-Normalität") hat der Baumeister bereits an der Angel, zur Vorsicht wurde aber auch ein Zweitgast engagiert. "Wenn der Erstgast kommt, dann kommen alle beide. Wenn nicht, dann nur der Zweitgast", unterstrich der Baumeister.