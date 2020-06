Österreichs berühmtester Baumeister Richard Lugner hat im großen Interview bei "Fellner! LIVE" über seinen Lebensstil geplaudert. Bekannt ist, dass er sich mindestens einmal im Jahr einer Kur unterzieht, die ihn frisch und gesund halten soll.

Lugner: Potenzpillen-Vergleich

In dem Gespräch ging es auch um pikantere Themen. Richard Lugner plaudert aus, dass er des Öfteren Viagra genommen habe. Doch das ist nicht das einzige Potenzmittel, das der Unternehmer probiert habe, um seine Manneskraft zu stärken. Cialis, seit ein paar Tagen besser bekannt als jenes Medikament, das auch HC sich vor dem Liebesspiel einverleibt, habe Mörtel auch getestet. Fazit: Alle beide haben gewirkt.

Bei Strache stimmt was nicht

Doch der Baumeister zeigte sich im Gespräch erstaunt über den viel jüngeren Strache: "Schauen Sie, der Strache war am Freitag 51 Jahre, und wenn man mit 51 Jahren Cialis braucht ... glaub ich, dann stimmt was nicht." Natürlich habe Lugner diese Medikamente nicht seinem Unternehmen verrechnet, sondern privat bezahlt ... Denn das gehöre sich einfach nicht, so Lugner.