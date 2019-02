Robbie Williams & Mariah Carey geheim in Österreich

Elite. Nicht nur, dass beim International Show Jumping 5-Sterne-Turnier im Kärntner Glock Horse Performance Center die besten Reiter der Welt um ein Preisgeld von knapp 600.000 Euro rittern, sind es vor allem die glamourösen Abende, die für Furore sorgen. So war es kein Geringerer als Popstar Robbie Williams, der gleich am ersten Abend für Mega-Stimmung sorgte. Zu Robbies Hits swingten internationale Top-Stars wie die Schauspieler Hugh Grant, Jean-Claude Van Damme und Rupert Everett. Auch Supermodels wie Kate Moss, Tatjana Patitz und Naomi Campbell mischten sich unter die Gäste. Letztere weilt mit Mama Valerie bereits seit Anfang der Woche geheim in Kärnten. Sie erholen sich in Kärnten bei einer Detox-Kur.

© HORST Bernhard STUDIOHORST Superstar Robbie Williams begeisterte am Freitag die Gäste.

© HORST Bernhard STUDIOHORST Action-Legende Chuck Norris mit seiner Ehefrau Gena.

© HORST Bernhard STUDIOHORST Treffen Pam Anderson mit ÖSTERREICH-Redakteur René Wastler.

© HORST Bernhard STUDIOHORST Neuer Look: Kathrin Glock freute sich besonders über den Besuch von John Travolta.

Finale. Gestern Abend durften sich die GHPC-Geschäftsführer Gaston und Kathrin Glock über weitere Superstars freuen. Auf der Bühne lieferte keine Geringere als Pop-Diva Mariah Carey ein wahres Hit-Feuerwerk ab. Nicht weniger hochkarätig ging es im Publikum zu. Hollywood-Star und Freund der Familie Glock John Travolta schaute ebenso vorbei wie Action-Legende Chuck Norris oder die Sex and the City-Stars Kristin Davis und Chris Noth. Zu den Stammgästen beim Glock-Turnier zählen auch Hollywood-Diva Joan Collins und Soul-Sängerin Nicole Scherzinger, die gestern Abend ebenfalls mit dabei waren.

Stimmung. Moderiert wurde die Abend-Gala in gewohnt professioneller Art und Weise von TV-Darling Christian Clerici. Für das leibliche Wohl der handverlesenen Gäste sorgte einmal mehr Hauben-Koch Alfons Schuhbeck.