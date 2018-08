Romy Schneider: 'Meine Mutter schlief mit Hitler'

"Emma"-Ikone Alice Schwarzer hat zum 80. Geburtstag von Romy Schneider (am 23.9.) ihr Tonarchiv geöffnet. Für die neue Doku "Ein Abend mit Romy" über den großen Filmstar, die am 16. September auf Arte läuft, hat Schwarzer ein Interview mit Schneider veröffentlicht, das bislang noch keiner kennt.

Flucht nach Paris

Vor 40 Jahren unterhielten sich die beiden Frauen miteinander. Schneider war damals schon sehr entzaubert von der Presse und dem Umgang mit ihrer Person, sprach darum auf Französisch mit Schwarzer. Diese Sprache sei nach so vielen Enttäuschungen zu ihrer Muttersprache geworden, heißt es. Im deutschsprachigen Raum hätte es keine Rollen für die "Sissi"-Ikone gegeben, darum sei sie nach Paris gezogen.

Affäre mit Hitler

Ein Teil des Interviews ist besonders brisant. Darin spricht sie über ihre Mutter, die Schauspielerin Magda Schneider (war ebenfalls in den "Sissy"-Filmen zu sehen). Romy erklärt, dass ihre Mutter ein Verhältnis mit Adolf Hitler gehabt haben soll. Magda Schneider war dem Nazi-Regime nahe, das ist lange bekannt, es existieren zahlreiche Fotos von ihr mit Nationalsozialisten - und Hitler. In dem Interview will Romy die heile Fassade ihrer Familiengeschichte nicht mehr aufrechterhalten, packt aus Romy habe ihr nie verziehen, dass Magda Hitler auf dem Obersalzberg besuchte. : "Ich geniere mich nicht. Überhaupt nicht. Ich habe keine Angst mehr." Schwarzer erklärt über die Enthüllungen: "Sie war fest davon überzeugt, dass ihre Mutter ein sexuelles Verhältnis mit Hitler hatte."

Mehrere Stunden

Das Gespräch zwischen Schwarzer und Schneider dauerte mehrere Stunden, darum wird es jetzt öffentlich: "Ich habe jahrzehntelang nicht darüber gesprochen, weil ich ihren Willen respektierte. Doch um ihre Verzweiflung verstehen zu können, ihre Verletztheit, ihre Hypersensibilität, muss man das auch wissen. Und es ist gut, es jetzt zu sagen."

Romy und Mama Magda