Sängerin und Schauspielerin Zoe Straub ist zum ersten Mal Mutter geworden, wie Ö3 berichtet.

Kleiner Bub

Am 4. Februar ist der kleine Viktor in einem Wiener Krankenhaus auf die Welt gekommen, die Mutter und der kleine Bub sind wohl auf. Viktor wurde mit 49 Zentimetern und 3,2 Kilogramm geboren. Für Zoe und ihren Verlobten Kaspar ist Viktor ein absolutes Wunschkind: "Wir sind überglücklich, unseren Kleinen endlich kennenzulernen."

Zoe Straub hat schwanger gedreht

In der Schwangerschaft hat Zoe noch eifrig gearbeitet. In einer Doku über die Habsburger spielte sie noch im achten Monat mit: "Aber dank der Mode von damals und der Kameraführung fiel der Bauch kaum auf." Zu Beginn der Schwangerschaft spielte sie im Netflix-Film "Isi und Ossi" eine Hauptrolle. Jetzt will sich die junge Familie erst einmal kennenlernen.