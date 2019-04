Krimi um die Wahl der Miss Vienna, die am 25.4. stattfand. Schon im Vorfeld mehrten sich die Ungereimtheiten, die laut wurden.

Anonyme Mails an die Miss Austria Corporation orteten Schiebung – vor allem, was die Zusammensetzung der Jury anging. Weiters wurde der Miss-Vienna-Veranstalterin Agens Goebel vorgeworfen, ein Naheverhältnis zur Kandidatin Beatrice Körmer über die gleiche PR-Agentur zu haben. Vorwürfe, die auch die Miss-Austria-Corporation-Chefs Jörg und Kerstin Rigger nicht ignorieren konnten. „Es ist nicht normal, dass die Jury so knapp vor der Wahl bekannt gegeben wird. Bisher wurde das immer in einer Aussendung im Vorfeld gemacht“, so Kerstin Rigger, die sich von der Wien-Wahl ausdrücklich distanziert.

Saustall

Peter Westentaler machte seinem Unmut auf Facebook Luft. Er schreibt: "Vieles wird noch ans Tageslicht treten, wie z.b. so manches Naheverhältnis von Jury-Mitgliedern und welche Hintergründe es dafür gibt." Sein Wunsch ist, dass "die Miss Austria Cooperation in diesem Saustall mit aller Konsequenz aufräumt!" Bereits am Abend der Wahl selbst soll Westentaler gegen die Jury angegangen sein und diese Ausgebuht haben. Daraufhin wurden Securitys zu ihm geschickt. In dem Posting legt er nach.

