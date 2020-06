Schneider: ''So sieht mein Traummann aus''

Model, Moderatorin, Designerin und noch einiges mehr – eine Traumfrau wie Silvia Schneider (38) kann sich eigentlich jeden Mann aussuchen, den sie will. Doch die Beauty hat genaue Vorstellungen, wie sie nun im Gespräch mit Bunte verrät: „Ich finde das schön, wenn ein Mann gut kochen kann. Das sagt auch viel über seine Persönlichkeit aus.“ Um einen solchen Mann zu finden, kam die Corona-Pandemie eher ungelegen, denn die Zeit hat Schneider wieder einmal mit Arbeit und neuen alten Hobbys verbracht. Vor allem das Kochen sei ihr Lebensmittelpunkt, aber sie habe auch zur Malerei zurückgefunden.

Wunsch

Alleine hat sich Schneider in all der Zeit nicht gefühlt: „Ich habe die Zeit mit meinem Bruder genossen, er ist aus Amerika gekommen und hat bei mir gewohnt.“ Doch was muss er denn nun wirklich haben, der Nachfolger von Ex-Freund Andreas Gabalier? „Ein Mann muss einfach nur lieb sein, das ist alles“, sagt Silvia.