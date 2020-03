Schock-Diagnose: Herz-OP bei Wanda

Schon letzten Samstag in München kämpfte Wanda-Keyboarder Christian Hummer, der schon 2018 wegen Hörsturz ausfiel, beim Backstagebesuch des Seitenblicke-Magazins (jetzt in Ihrer Trafik) mit gesundheitlichen Problemen. Nach Schweißanfällen und Herzproblemen ließ er den Soundcheck aus und nach der Triumphshow dann sogar seine Kollegen im Tourbus weiter nach Ulm ziehen. Er blieb alleine im Hotel, reiste nach einem Tag Schonung dann solo zum Konzert nach.

© TZOE/Thomas Zeidler

Diagnose

Am Dienstag dann der Schock: Weitere Probleme, Hummer musste ins Spital: „Kleiner Eingriff.“ Das ausverkaufte Konzert in Hannover wurde kurzfristig abgesagt: „Gesundheitliche Probleme, kein Corona“, tröstete man die Fans. Seit Mittwoch (Leipzig) haut an seiner statt Florian Spies bei der sensationellen Ciao-Show in die Tasten. Bis zum Start der Österreichtour (9. 5., Innsbruck) soll Hummer aber wieder fit sein.

Der Lebenswandel der Strizzi-Band ist extrem: „Zwischen 2015 und 2018 hätte jeder von uns sterben können. Ich habe fast damit gerechnet“, erklärt Marco Wanda jüngst im ÖSTERREICH-Interview die Zeiten von Alkohol, Drogen und Ex­zessen. Für Hummer ist auch deshalb Pause angesagt.