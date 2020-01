Kitzbühel. Am Mittwoch landete Arnold Schwarzenegger in Tirol und machte sich auf nach Kitzbühel, wo er noch am Abend den Geburtstag eines Freundes feierte. Auf Instagram postete er ein Foto mit dem US-amerikanischen Comedian, Schauspieler und Moderator Matt Iseman. Die beiden dürften mit Schnaps auf den Geburtstag angestoßen haben, wie "Arnie" zum Posting schreibt.

"Alles Gute zum Geburtstag an den besten "Apprentice"-Teilnehmer aller Zeiten und guten Freund Matt Iseman", schreibt Schwarzenegger und fügt hinzu: "Ich freue mich, dass wir Zeit zusammen in Österreich verbringen, Geld für Austrian World Summit sammeln und Schnaps trinken".

Auftakt. Am Donnerstagabend bittet dann Arnold Schwarzenegger zu seinem privaten Klimagipfel inklusive Charity-Auktion seiner Film-Requisiten. Die Veranstaltung soll Matt Iseman moderieren. Gerüchten zufolge soll auch sein Freund Sylvester Stallone nach Kitz kommen, um dort ein von ihm handsigniertes Porträt für das Klima zu versteigern.

Novum. Arnies Event ist aber nicht die einzige Neuerung am Hahnenkamm-Wochenende. So wird Ex-Ski-Queen Lindsey Vonn bei der erstmals stattfindenden „Kitz Legends Night“ im Hotel Zur Tenne mit dem „Inspiration Award“ als Legende ausgezeichnet. Mit dabei auch Ivica Kostelić und weitere Ski-Stars.