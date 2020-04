Shitstorm: Austro-Schauspieler verspottet seine Putzfrau

Das Spott-Video von Nadiv Molcho, dem jüngsten Mitglied der Gastronomenfamilie (Neni) und seiner Freundin sorgt derzeit für viel Aufregung im Netz. Die beiden machen sich darin über ihre Haushälterin lustig. Zusammen spotten sie, dass die Frau ihre "Hauselfe" sei, wie "Quasimodo" aussehe und eine "gruselige, komische Dienerin" sei. Eingangs sagt Molcho noch, "bless she is the best in the world" (in etwa: hach, sie ist die beste der Welt), bevor er beginnt zu spotten.

Die Freundin des Schauspielers erzählt im Video eine Anekdote, dass sie von der "gruseligen Frau" in einem Meeting gestört worden sei. Die Teilnehmer hätten sie gesehen und das sei "kein Leckerbissen für irgendjemanden" gewesen. Molcho stellt die Haushälterin in Folge nach. Er hätte geglaubt sie sei 900 Jahre alt, bis er erfahren habe, sie sei 40. Der Schauspieler und seine Freundin streamten den Clip live im Netz. Sie amüsieren sich köstlich über die Frau.

Das Video wurde auf Twitter geteilt und kommt dort gar nicht gut an. "Ekelig", "unlustig" und "schrecklich" sind die netteren Kommentare zu dem Clip, der mehr als 160 mal geteilt wurde. Später gab Molcho, der in der ORF-Serie "Altes Geld" und in der Netflix-Serie "Freud" mitspielt, noch ein Statement zum Spott-Video ab. Er würde nie jemanden absichtlich beleidigen oder blamieren.