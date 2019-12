Silvester: Alaba & Co. feiern in Kitz

Sportlich. Silvester in Kitzbühel – ein Muss für die heimische und auch internationale Society. Und so werden auch morgen wieder zahlreiche Promis zum Jahreswechsel die Korken knallen lassen. Schon jetzt sind einige VIPs eingetroffen und absolvieren ihr Party-Programm.

Allen voran unser Team-Star David Alaba, der mit Bayern-Kollegen Serge Gnabry am Wochenende Rosi Schipflinger auf ihrer Sonnbergstuben einen Besuch abstattete. Und auch Kicker-Kumpel Marko Arnautovic verbringt Silvester mit Ehefrau Sarah in Kitz.

Hotspot. Unternehmer und Multimillionär Florian Gschwandtner meldete sich via Instagram auch aus Kitzbühel – ebenso wie die deutsche Rapperin Shirin David, die zum ersten Mal in der Gamsstadt zu Gast ist. Model Annika Gassner reiste mit Familie an und Star-DJane Tanja La Croix sorgt für Stimmung vor Ort. Ruhiger geht es Reitlady und Unternehmerin Kathi Stumpf an. Sie verbringt den Jahreswechsel mit Freund Alex, Schwester Gabi und Mama Sissi auf ihrem Anwesen.