Silvia wird jetzt "Lottofee"

Umtriebig. Bis Ende März mussten die Dancing Stars wegen des Coronavirus in Zwangspause gehen. Was für die einen eine mittlere Katastrophe ist, ist für TV-Beauty Silvia Schneider eine neue Chance. „Ich drehe momentan viel Silvia kocht, die neue ORF-2-Kochsendung im Herbst. Ich moderiere, verbringe Zeit mit der Familie und trainiere für mich selbst weiter. Ich kann den Traum vom Tanzen jetzt nicht loslassen“, so Schneider, auf die aber eine weitere Herausforderung wartet.

Glücksengerl. Heute Abend wird Schneider erstmals als Lottofee zu sehen sein! „Ich darf die Lottoziehung mit Norbert Oberhauser moderieren und vielleicht können wir hier im Doppel den Österreichern zumindest Glück bringen. Das würde ich mir sehr wünschen für unsere Seher!“, freut sich Silvia schon im Vorfeld.

Zwangspause. Wie lange die ORF-Show Dancing Stars letztendlich pausieren muss, wird sich erst zeigen. Momentaner Stand ist, dass bis Ende März nicht getanzt wird.