So grüßt Gabalier alle Mütter zum Muttertag

Zum Ehrentag der Mütter zeigt sich Andreas Gabalier von seiner süßen Seite und postet einen Gruß: "Allen Mamas da draußen Alles Liebe zum Muttertag", schreibt er auf Facebook. Das Selfie des Volks Rock'n'Roller zeigt ihn vor einem See. Er hat sich auch die Mühe gemacht um Blumen für seine Mutter und für alle "Mamas da draußen" zu pflücken.

Seine Mutter ist auf dem Foto allerdings nicht zu sehen. Wo er den Muttertag verbrachte ist nicht bekannt. Im Hintergrund ist jedenfalls ein See zu sehen. Andreas trägt ein schwarzes Hemd und eine Sonnebrille. Mit einem Lächeln hält er den kleinen Blumenstrauß in die Kamera. Sein Bild kommt gut an. Auf Facebook gibt es zahlreiche Reaktionen und Kommentare vor allem von seinen weiblichen Fans dazu.

Es gab einen regelrechten "Flower Rain". Viele User bedanken sich bei Andreas Gabalier und schicken im Blumen-Fotos in den Kommentare. Aus Österreich, Deutschland und Holland grüßen die Menschen den Musiker: "Ach wie lieb von Dir lieber Andi! Danke Dir! Und auch lieben Gruß an deine Liebe Mama und bleib alle gesund!", schreibt eine Userin. "Mai! Voi liab! Danke! Deiner Mama auch alles Gute1 Gesund bleiben und weiterhin glücklich und stolz sein! auf so einen Buam!", schreibt eine andere.