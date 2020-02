So schön ist die Opernball-Robe von Silvia Schneider

Wow, was für eine Pracht! Silvia Schneider glänzt dieses Jahr am Opernball in einer goldenen Robe. Die 37 Jahre alte Moderatorin wandelt auf den Spuren von Marilyn Monroe, lässt sich farblich aber von den goldenen 20ern beeinflussen.

Silvia Schneider als Golden Girl

Sie sagt zu ihrer Eigenkreation: "Mein Kleid ist inspiriert durch das Jahr 2020 als Wiederholung der “Goldenen 20er”. Der Schnitt erinnert an jenen von einem Outfit das Marilyn Monroe im Film “How to Marry a Millionaire” getragen hat." Die Robe mit einem kecken asymmetrischen Träger besteht komplett aus goldfarbigem Stoff, ist oben eng anliegend und unten weiter geschnitten im "Mermaid"-Stil. Am Rücken fließt eine Schleppe hinab.

© Silvia Schneider