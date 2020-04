So sieht Lugners Corona-Alltag aus

„Eigentlich sollte ich jetzt mit ‚Zebra‘ auf ­Osterurlaub in Südafrika sein. Wir wollten echte ­Zebras besuchen und den Affenfelsen auf Kap Sounion“, meldete sich Richard Lugner zerknirscht bei ÖSTERREICH. Seinen Urlaub kann er sich natürlich für die nächsten Monate abschminken, und auch hier darf er sein ‚Zebra‘ wegen der Ausgangsbeschränkun­gen nicht sehen.

Finanzen

Dafür arbeitet er täglich in der verwaisten Lugner City. „Ich komme meist gegen Mittag und bleibe bis in die Abendstunden“, so ‚Mörtel‘. Sein Center macht derzeit Millionenverluste, die Lugner aus eigener Tasche zahlen muss.