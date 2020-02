Society-Streit um Opernball eskaliert

Wien. Nur drei Tage vor dem Wiener Opernball zündete Verleger Christian W. Mucha via Facebook eine hitzige Debatte über Opernballchefin Maria Großbauer an. Großbauer (ÖVP-Kultursprecherin und Abgeordnete) scheidet nach diesem Ball als Ballchefin aus. Wer ihr folgt, ist offen, selbst an ein gänzliches Abschaffen der Opernballchefin wird gedacht.

Dennoch zürnt Mucha ungehemmt über die „Allüren“ Großbauers, nennt sie „zwei Klassen“ unter ihren Vorgängerinnen: „Sie (Großbauer) ist die Totengräberin der Opernball-Ladys“, behauptet er. Sie habe keine Handschlagqualität, verschrecke mit ihrer Art Lieferanten und Partner und hat letztlich die mächtige „Generalsekretärin Eva Dintsis (30 Jahre im Amt) degradiert“.

Komitee. Auch kritisiert Mucha, dass durch „ihr Verhalten die neue Opern-Direktion den Job der Ballchefin überhaupt weghaben will“.

In Society-Kreisen brodelt es seit der Mucha-Abrechnung: „Es ist doch jedes Jahr das Gleiche. Im Vorfeld hauen alle hin und im Nachhinein war es ein wunderschöner Ball. Ich kann das nicht nachvollziehen“, so Moderator Alfons Haider. Seine Kollegin Silvia Schneider meint: „Den Opernball zu organisieren, ist immer ein Kraftakt. Bezüglich der Ausführung lässt sich halt streiten.“ Und Richard Lugner vermutet hinter der Mucha-Attacke einen Streit um eine Loge: „Es heißt, Herr Mucha hat heuer eine Loge, die ihm nicht gefällt.“ Mucha kontert: „Unsinn, ich habe noch nie eine Loge gekauft.“

Mucha: "Totengräberin der Opernball-Ladys"

© Getty Images; TZOE/Moni Fellner; APA