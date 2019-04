Society applaudiert Knoll für sein Outing

Wichtiger Schritt. Am Sonntag sprach Ö3-Star Andi Knoll (46) bei Dominic Heinzl auf ATV erstmals über seine Homosexualität und darüber, wie er sein Privatleben von seinem Beruf trennt. „Es wissen ja alle, die mich kennen, und alle, die mich nicht kennen – haben es sich vielleicht auch schon mal gedacht“, so bestätigte der Moderator sein spätes Outing. Ein Outing, das vor allem für die Gay Community Vorbildwirkung hat.

Bestätigung. Einige der Vorreiter waren die ORF-Moderatoren Günter Tolar und Alfons Haider.

Mit Letzterem sprach ÖSTERREICH über Knolls Coming-out. „Andi hat das sehr gut gemacht. Er ist kein Society- und Party-Tiger, ist eher zurückgezogen und hat somit seinen eigenen Zugang zu dem Thema“, so Haider, der damit auch das lange Zögern von Knoll bei seinem Outing erklärt. „Der Unterschied zu mir damals ist, dass wir heute in einer Zeit leben, in der Andi, glaube ich, keinen Stunk dafür ernten wird. Das war zu meiner Zeit damals noch anders“, so Haider weiter.

Richtige Richtung. Ein Aufschrei aus der Öffentlichkeit wird somit zum Glück ausbleiben, ortet Haider, der auch den Wegbereitern dafür Rosen streut. „Dafür können wir uns bei Heide Schmidt, den Grünen, den Sozialdemokraten und auch dem sehr offenen ­Minister Gernot Blümel bedanken. Wenn heute noch jemand aufschreien würde, müsste man sich an den Kopf greifen“, grinst Haider.