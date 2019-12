Sonja Kirchberger: Abflug ins Ekel-Camp

Auftakt. Eigentlich startet das RTL-Dschungelcamp erst am 10. Jänner und die mehr oder weniger prominenten Kandidaten bereiten sich gerade erst darauf vor. Doch eine ist allen anderen um Längen voraus. Austro-Schauspielerin Sonja Kirchberger machte sich bereits gestern auf den Weg in den australischen Dschungel. „On my way“ postete Kirchberger dazu auf Instagram. Inszeniert wurde ihr Abflug sehr medienwirksam. So wurde die Venusfalle-Darstellerin von einem RTL-Kamerateam beim Abflug begleitet.

Konkurrenz. Laut ersten Umfragen zählt Kirchberger zu den Favoriten für die Dschungelkrone 2020. Zu ihren schärfsten Konkurrenten zählen unter anderem Malle-Jens-­Witwe Danni Büchner, DSDS-Sieger Prince Damien oder auch GZSZ-Frauenschwarm Raúl Richter.