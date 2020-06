Star-Duell bei Blogger-Award

Highlight. Die amtierende Miss Vienna Beatrice Körmer (24), die mit dem Hit One & One auch als Sängerin begeistert. Das gefeierte Fitnessmodel Gerid Rux (23), das jüngst zusätzlich eine Ausbildung im Bereich Online-Marketing startete. Oder das Topmodel Annika Grill (26), das 2015 die Miss-Austria-Wahl gewann und auch schon bei der Pariser Modewoche für Furore sorgte. Spannendes Star-Duell in der Kategorie „Society & Lifestyle“ beim von MADONNA präsentierten sechsten Blogger-Award, der am Samstag (6. Juni) erstmals digital verliehen wird.

Online-Voting. Dafür können Sie noch bis 5. Juni online auf madonna.oe24.at für Ihre Favoriten voten. Und das gleich in neun verschiedenen Kategorien – von „Travel“ über „Health and Fitness“ bis „TikTok“, das heuer erstmals am Wahlzettel steht.

TV-Hit. Corona-bedingt muss die exklusive Gala inklusive der Starparty heuer leider ausfallen, dennoch wird die österreichische Blogosphäre mehr als würdig geehrt: Am 6. Juni ab 17 Uhr gibt’s die große Award-Show live auf oe24.TV.

Countdown. Als Einstimmung startet bereits um 15 Uhr ein spannendes Rahmenprogramm mit Österreichs Top-Online-ExpertIn­nen wie Influencer-Star Michi Buchinger, Rechts­expertin Carmen Thornton oder Bloggerin Tatjana Kreuzmayr. Ihr perfekter Countdown zum 6. Blogger-Award.