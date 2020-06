Star-Regisseur Rudi Dolezal liefert heute Mercury-Insider-Talk

„Da sind Backstage-Geheimnisse dabei, die wohl nicht einmal Brian May und Roger Taylor kennen!“ Star-Regisseur Rudi Dolezal, der u.a. schon für die Rolling Stones, Whitney Houston oder Falco unzählige Award-gekrönte Videos und Dokus fertigte, lüftet heute die großen Geheimnisse der Rock-Champions von Queen.

© zvg



In seiner neuen Talk-„Show Queen - The Untold Stories“ liefert er ab 20 Uhr auf Instagram und YouTube die geheimen Insider-Informationen zu seinen 32 Queen-Videos. Vom Zug-Unfall beim Dreh von Breakthru, über die Extrawünsche bei One Vision („Queen ließe mich wegen einer fünf-sekündigen Chor-Sequenz das komplette Münchner Studio in London nachbauen.“) bis zur Frage ob Freddie Mercury und Barbara Valentin mehr als nur Freunde waren. „Sie waren aufeinander fixiert, Freddie war von ihren Brüsten, die sie für ihn auch gerne auf Partys entblösste, fasziniert, aber ich denke nicht dass sie Sex hatten.“

© zvg

Noch mehr Insider-Infos gibt’s Ende das Jahres. Da bringt Dolezal sein Buch Mein Freund Freddie in gleich 11 Sprachen. Mehr als 50 Kapitel über die langjährigen Freundschaft. Inklusive dem allerletzten Interview. Persönlich signierte Exemplare sind bereits unter myfriendfreddie.com vorbestellbar.