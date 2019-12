Stars im Weihnachtsfieber

Vorfreude. Sieht man sich Mariah Careys Instagram-Account an, könnte man meinen, es sei das ganze Jahr Weihnachten. Die Königin des Fests hat sich selbst einen Thron unter dem Christbaum errichtet und ihre Geschenke bereits ausgepackt: „Weihnachten kam dieses Jahr früher. All I Want For Christmas landete in den Billboard Hot 100“, schreibt sie. Aber auch Kate Hudson und ihre Familie „nehmen Weihnachten ernst“, wie sie zu einem ausgefallenen Foto schreibt.

Posieren vor dem Christbaum können die Stars und Sternchen jedenfalls allesamt. Die Wohnzimmer der VIPs sind bereit für den Heiligen Abend.

© Instagram Glamourös: Fai Kadra mit Kylie Jenner.

© Instagram Schneeweißchen: Kim Kardashian macht ihre Eingangshalle zum Winterwunderland.

© Instagram Familienzeit: Jessica Alba mit Ehemann Cash und den Kindern Honor, Hayes & Haven.

© Instagram Rasselbande: Pataky geht mit ihren Kids im Partner-Look.

© Instagram Ausgefallen: Kate Hudson und ihre Familie lieben Weihnachten.