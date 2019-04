Ein paar Tage Auszeit hat sich der umstrittene "Dancing Stars"-Kandidat Stefan Petzner in seiner Heimat gegönnt.

Osterurlaub

In der Steiermark konnte der Polit-Berater im Osterurlaub neue Kraft tanken. Er verbrachte viel Zeit in der Natur und in seinem Elternhaus, das bereits, wie er auf Instagram schreibt, über 500 Jahre alt ist. Geren sinniert Petzner darüber, was die Wände des historischen Baues erzählen würden, so sie sprechen könnten.

Routine

Zeit zum Ausruhen bleibt dem Kandidaten allerdings jetzt nicht mehr. Zusammen mit seiner Profi-Partnerin Roswitha Wieland hat er die Trainingsroutine für die neue Ausgabe von "Dancing Stars" wieder aufgenommen. Er schreibt dazu, es "macht verdammt viel Spaß, ist aber auch verdammt harte Arbeit". Das Trainingspensum ist ordentlich: "Trainingsbeginn um 9.00 und Trainingsende um 20:00." Dazwischen musste das Tanzpaar noch für Interviews und neue Video-Einspieler herhalten. Ob den beiden damit am Freitag das Weiterkommen gelingt? Im oe24.at-Voting liegen sie derzeit (Stand: 24.4. um 13.00) auf einem soliden zweiten Platz...

