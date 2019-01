Superstars im Anflug auf Kärnten

Das Glock Horse Performance Center in Kärnten wird ab morgen wieder zum Schauplatz ­eines der größten Reitturniere des Landes. Dazu geben sich die weltbesten Reiter ein Stelldichein beim International Show Jumping, das erstmals auch im Winter als 5-Sterne-Turnier ausgetragen wird.

VIP-Hotspot

Doch es ist nicht nur das Turnier, das im Fokus steht. Vor allem die hochkarätigen Galaabende mit internationalen Stargästen haben es in sich. So durften sich die GHPC-Geschäftsführer Gaston und Kathrin Glock in der Vergangenheit über Besuche von Superstar Robbie Williams, Hollywoodlegende John Travolta oder Supermodel Naomi Campbell freuen. Wer heuer kommt, ist aber noch top­secret.