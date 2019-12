Was ist denn das für eine Sau(erei) bei der "Supertalent"-Ausgabe vom 14.12.??

Seitdem er ein Frischling ist, lebt Idefix (4) bei Familie Prinke in Eisenstadt und ist dort zu einer echten Rampensau herangewachsen: Das amerikanische Minischwein liebt es, im Mittelpunkt zu stehen und sich im Applaus zu suhlen. Zu seinem Auftritt auf der Supertalent-Bühne wird Idefix von Henriette (16) und ihrer Mutter Julia (44) begleitet, die ihn auch trainiert haben.

Idefix ist eine coole Sau

Schwein Idefix ist Multitalent

"Idefix ist ein wahnsinnig intelligentes Schwein", so Henriette. "Es kann vom Zaubern bis Sport fast alles!" Außerdem ist Idefix ein Therapieschwein: "Wir gehen mit ihm in Altersheime und Kindergärten und dort motiviert er die Menschen, aktiv zu werden", erklärt Henriette. Und auch am kommenden Samstag will Idefix sein Publikum mit saustarken Tricks überzeugen!

Henriette mit ihrer Mama Julia und Schwein Idefix

Insta-Stars

Unter zauberhafte_schweinerei findet man Idefix und seinen Bruder Arthur im Netz!

