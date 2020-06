Swarovski: Geburtstag auf Krücken

Stimmung. Der Name Swarovski steht für Glamour, Glitzer und Tradition. Am Geburtstag eines Familien-Mitglieds gilt das genauso wie für das Unternehmen – und so feierte Model Paulina Swarovski ihren 22. Geburtstag gemeinsam mit Schwester, TV-Moderatorin Victoria Swarovski (26) in ihrer Heimatstadt Kitzbühel. Erst gab es eine glitzernde Tafel in der Familien-Villa mit opulentem Blumenschmuck, danach wurde im Restaurant Neuwirt weitergefeiert. Tanzen konnte Paulina dieses Mal nur auf Krücken. Sie hat sich das Bein gebrochen und trug statt ­Designer-Schuhen Gips.

Ihrer Vorliebe für teure Handtaschen entsprechend bekam Paulina eine Torte in Form der Hermès Birkin Bag. Ob es auch ein echtes Exemplar (14.000 Euro) gab, zeigte die Kristall-Erbin nicht. Leisten könnte sich die Familie ein solches Geschenk jedoch ohne Probleme.