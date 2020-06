Swarovski: Mein Bikini-Geheimnis

Multitalent. Nicht nur, dass Victoria Swarovski gerade zum zweiten Mal Let’s Dance moderierte, gab sie dieser Tage bekannt, dass sie auch Dieter Bohlens Show Das Supertalent moderieren wird.

Auch als Werbe-Testimonial ist das Kristall-Girlie heiß begehrt. So wirbt Victoria aktuell für die neue Bademoden-Kollektion von Calzedonia – und dafür ist ein Traum-Body absolute Pflicht.

Workout. Diesen zeigt Swarovski beim Shooting auf Fuerteventura. Wie viel Arbeit dahintersteckt, offenbart das Model in der neuen Ausgabe von gesund & fit. So viel sei aber schon vorab verraten: Swarovski absolviert einen Mix aus Kardiotraining und Krafteinheiten mit dem eigenen Körpergewicht. Ein alltagstaugliches Kurz-Workout in Zirkelform, das den Body strafft und so richtig Fett verbrennt. Darin enthalten sind Übungen wie „Donkey Kicks“ oder „Straight Leg Crunch“.

